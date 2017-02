29 Feuerwehren bei Großbrand in der Wachau im Einsatz

Schwierige Löscharbeiten bei höchster Alarmstufe in Dürnstein

Dürnstein – Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Dürnstein (Bezirk Krems-Land) gingen am Freitag die Löscharbeiten weiter. Der Brand im Ortsteil Waldhütten war am Donnerstag kurz vor 22.00 Uhr in einem 1.500 Quadratmeter großen Stall ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten die rund 100 im Stall gelagerten Strohballen unter Atemschutz zerteilen und ablöschen. Aufgrund dieser körperlich sehr anstrengenden Arbeit wurden auch Freitag früh noch laufend Atemschutztrupps nachalarmiert, berichtete das Bezirkskommando Krems. 29 Feuerwehren standen der Aussendung zufolge im Einsatz.

Das Wirtschaftsgebäude war am Donnerstagabend aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Besitzer des Bauernhofes wurde durch mehrere explosionsartige Geräusche auf das Feuer aufmerksam, seine Lebensgefährtin verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Innerhalb kürzester Zeit gingen weitere Notrufe in der Bezirksalarmzentrale ein.

Familie in Sicherheit

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Dürnstein am Einsatzort wurde umgehend die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst, weitere Feuerwehren alarmiert.

Akuter Wassermangel und starker Wind erschwerten die Löscharbeiten, die nur mit Atemschutzgeräten möglich waren, berichtete die Feuerwehr. Durch starken Funkenflug drohten die Flammen über mehrere Stunden hinweg immer wieder auf zwei Wohngebäude neben dem Stall überzugreifen, was die Feuerwehr aber verhindern konnte. Weil die Ortswasserleitung zusammenbrach, wurde ein Pendelverkehr mit mehr als 20 Tanklöschfahrzeugen eingerichtet.

Die dreiköpfige Familie konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Tiere kamen ebenfalls nicht zu Schaden, da sich die Rinder laut Feuerwehr auf einer Weide befanden. (APA, 24.2.2017)