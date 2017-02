136 Asylanträge türkischer Diplomatenpass-Inhaber in Deutschland

Unklar, ob über Asylanträge bereits entschieden wurde

Berlin/Ankara – Angesichts des harten Vorgehens gegen Regierungsgegner seit dem Putschversuch in der Türkei beantragen immer mehr türkische Diplomaten Asyl in Deutschland. Der Regierung seien "136 Asylanträge von Diplomatenpassinhabern aus der Türkei bekannt", heißt es in einer Antwort des deutschen Innenministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Özcan Mutlu. Darunter seien auch Familienangehörige von Diplomaten.

Der Rechercheverbund von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, die 136 Anträge seien zwischen August 2016 und Jänner 2017 gestellt worden. Im Oktober hatte die deutsche Regierung die Zahl nach Angaben des Rechercheverbunds noch mit 35 angegeben. Neben Diplomaten erhalten auch deren Ehegatten und Kinder Diplomatenpässe. Unklar ist, ob bereits über Asylanträge entschieden wurde.

Nach dem Putschversuch vom Juli 2016 hatte die türkische Regierung ihr Vorgehen gegen mutmaßliche Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, aber auch gegen andere Regierungsgegner verschärft. Rund 100.000 Beschuldigte wurden aus dem Staatsdienst entlassen, zehntausende Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Beamte im Ausland wurden aufgefordert, in die Türkei zurückzukehren. Wie viele davon dem Aufruf nicht Folge leisteten, ist unbekannt. Die Regierung macht Gülen für den Putschversuch verantwortlich. (APA, 24.2.2017)