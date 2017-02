29 Tote bei Anschlag nahe Al-Bab in Syrien

Einen Tag nach Rückeroberung der Stadt durch pro-türkische Rebellen

Damaskus – Bei einem Selbstmordanschlag nahe der nordsyrischen Stadt Al-Bab sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 29 Menschen getötet worden. Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mitteilte, waren die meisten Todesopfer Rebellenkämpfer.

Pro-türkische Rebellen hatten am Donnerstag die Rückeroberung von Al-Bab von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gemeldet. "Wir verkünden die Befreiung der gesamten Stadt Al-Bab und gehen nun an die Räumung der Minen in den Wohnvierteln", sagte der Kommandant der Rebellengruppe Sultan Murad, Ahmad Othman, am Donnerstag AFP.

Auch die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu bestätigte die Einnahme. Die Freie Syrische Armee (FSA) habe mit Unterstützung türkischer Truppen das Stadtzentrum von Al-Bab eingenommen, meldete Anadolu. Die türkische Armee und verbündete syrische Rebellen belagern die Stadt im Nordosten Aleppos bereits seit Wochen. Zuletzt meldeten türkische Militär- und Regierungsvertreter wiederholt Erfolge, doch dauerten die Kämpfe mit den Jihadisten danach weiter an. (APA, 24.2.2017)