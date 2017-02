Amazon zeigt Serie "American Gods" ab 1. Mai

Den Kampf zwischen alten mythologischen Gottheiten und neuen Göttern nehmen etwa Ricky Whittle und Gillian Anderson auf

München – Das Fantasy-Drama "American Gods" hat am 1. Mai Premiere bei Amazon Prime Video. Die Folgen stehen jeweils einen Tag nach der Ausstrahlung in den USA in deutscher Synchronfassung und englischer Originalversion zur Verfügung, wie der Streamingdienst am Donnerstag mitteilte. Fans der Serie können jede Woche eine neue Folge streamen.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des britischen Science-fiction- und Fantasy-Autors Neil Gaiman von 2001. Er erzählt darin vom Kampf zwischen alten mythologischen Gottheiten und neuen Göttern.

Die Hauptrolle des ehemaligen Häftlings Shadow Moon spielt Ricky Whittle ("The 100"), der am Tag seiner Haftentlassung erfährt, dass seine Frau Laura (Emily Browning) ermordet wurde. Ian McShane ("Pirates of the Caribbean") übernimmt die Rolle des Mr. Wednesday, der Shadow Moon für eine ungewöhnliche Mission rekrutiert. Gillian Anderson ("The X Files") spielt die Göttin Media, die für die neuen Götter spricht. (APA, 24.2.2017)