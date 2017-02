Räuber überfiel gleich zwei Tankstellen in Linz

Musste ersten Überfall erfolglos abbrechen

Linz – Ein vorerst unbekannter Räuber hat Freitag früh binnen einer Stunde zwei Tankstellen in Linz heimgesucht. Den ersten Überfall musste er laut der Linzer Polizei erfolglos abbrechen, woraufhin er rund eine Stunde später einen zweiten verübte.

Der Mann betrat gegen 5.20 Uhr eine Tankstelle, die zu diesem Zeitpunkt gerade erst geöffnet hatte. Deshalb befand sich in der Kasse noch kein Bargeld. Er musste ohne Beute flüchten, kündigte aber an, später wiederzukommen. Stattdessen schlug er rund eine Stunde später an einer anderen Tankstelle im Stadtgebiet zu. Diesmal war er erfolgreich und konnte zu Fuß mit der Beute flüchten. Nach dem Mann wird gefahndet. (APA, 24.2.2017)