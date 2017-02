Leicester feuert Ranieri

Vereinsführung des englischen Fußballmeisters zog die Konsequenz aus der sportlichen Krise

Leicester – Teammanager Claudio Ranieri ist beim englischen Fußball-Meister Leicester City am Donnerstagabend nicht ganz unerwartet entlassen worden. Der Klub des früheren ÖFB-Teamspielers Christian Fuchs bestätigte die Trennung per Twitter.

Die Vereinsführung zog durch die Entlassung des Italieners einen Tag nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla die Konsequenz aus der sportlichen Krise des Champions.

Leicester schwebt in der laufenden Saison nach dem sensationellen Titelgewinn in der Premier League in Abstiegsgefahr und muss in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Bis auf Weiteres leiten Ranieris bisherige Assistenten Craig Shakespeare und Mike Stowell das Training der Mannschaft. (sid, 23.2.2017)