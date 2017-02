Roma und Ajax im Achtelfinale

Italiener trotz Heimpleite gegen FC Villarreal weiter – Niederländer mühten sich mit Legia Warschau – Auch Besiktas, Anderlecht und Olympiakos in nächster Runde

Die AS Roma ist am Donnerstag trotz der letztlich bedeutungslosen 0:1 (0:1)-Heimpleite im Zwischenrunden-Rückspiel gegen den FC Villarreal (Hinspiel: 4:0) ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Wie die Römer erreichte auch Besiktas Istanbul die nächste Runde: Die Türken gewannen gegen Hapoel Beer Sheva nach dem 3:1-Sieg in Israel auch das Rückspiel auf eigenem Platz 2:1 (1:0).

Zu den prominentesten Zwischenrunden-Gewinnern neben ManUnited gehört der frühere Europapokal- und Champions-League-Sieger Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister setzte sich gegen Legia Warschau nach einer Nullnummer im Hinspiel mit 1:0 (0:0) durch. Ausgesprochen glücklich durch einen Treffer in der Nachspielzeit qualifizierte sich der belgische Vertreter RSC Anderlecht bei Zenit St. Petersburg nach seinem 2:0-Hinspielerfolg trotz seiner 1:3 (0:1)-Niederlage für das Achtelfinale.

In der Lostrommel für die Runde der letzten 16 liegt auch die Kugel der Überraschungsmannschaft von Zyperns Topteam APOEL Nikosia nach einem unerwartet klaren 2:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao (Hinspiel: 2:3). Außerdem zog Olympiakos Piräus (0:0 und 3:0 gegen Osmanlispor FK) ins Achtelfinale ein. (sid, 23.2.2017)

Europa-League vom Donnerstag – Sechzehntelfinal-Rückspiele:

Osmanlispor FK – Olympiakos Piräus 0:3 (0:0). Hinspiel 0:0 – Olympiakos mit Gesamtscore von 3:0 im Achtelfinale

Ajax Amsterdam – Legia Warschau 1:0 (0:0). Hinspiel 0:0 – Ajax mit Gesamtscore von 1:0 weiter

Besiktas Istanbul (Kavlak nicht im Kader) – Hapoel Be'er Sheva 2:1 (1:0). Hinspiel 3:1 – Besiktas mit Gesamtscore von 5:2 weiter

Apoel Nikosia – Athletic Bilbao 2:0 (0:0). Hinspiel 2:3 – Apoel mit Gesamtscore von 4:3 weiter

AS Roma – Villarreal CF 0:1 (0:1). Hinspiel 4:0 – Roma mit Gesamtscore von 4:1 weiter

Zenit St. Petersburg – RSC Anderlecht 3:1 (1:0). Hinspiel 0:2 – Anderlecht mit Gesamtscore von 3:3 dank Auswärtstorregel weiter



Achtelfinale am 9./16. März, Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon.

Viertelfinale 13./20. April

Semifinale 4./11. Mai

Finale 24. Mai in Solna