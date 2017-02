Van der Bellen tief betroffen, Rasinger: Vorbildliche Kollegin

Bundespräsident: Eine höchst engagierte Gewerkschafterin und überzeugte Frauenpolitikerin hat den Kampf gegen Krebs verloren

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich Donnerstag "tief betroffen darüber, dass Ministerin Sabine Oberhauser ihren Kampf gegen den Krebs verloren hat". "Großen Respekt" bezeugte er in einer Aussendung für den offenen Umgang der Ministerin mit ihrer Erkrankung. "Ihre Fröhlichkeit, ihre Kompetenz und ihr Engagement werden uns fehlen", betonte der Bundespräsident.

Van der Bellen erinnerte daran, dass Oberhauser eine "überzeugte Gewerkschafterin" war, die sich vehement für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt habe. Unvergessen bleiben werde auch ihr starkes frauenpolitisches Engagement – das sie etwa Mitglied des Vereins der Wiener Frauenhäuser, als Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes, als ÖGB-Frauenvorsitzende und schließlich als Frauenministerin zeigte.

Bundeskanzler Christian Kern reagierte mit einer Stellungnahme Facebook auf den Tod von Oberhauser: "Ich sollte mich freuen, dass ich Sabine Oberhauser gekannt habe. Ich sollte mich freuen, dass ich erleben durfte, mit wie viel Kraft, Energie und Leidenschaft sie für ihre Politik gekämpft hat.

Aber ich bin im Moment nur unglaublich und unbeschreiblich traurig, dass Sabine Oberhauser heute ihren Kampf gegen den Krebs verloren hat. Mein Mitgefühl und meine ganze Anteilnahme sind in diesen schweren, bitteren Stunden bei ihrem Mann, ihren Töchtern und ihrer Familie."

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) erklärte, dass Österreich mit Oberhauser "einen großartigen Menschen und eine leidenschaftliche Politikerin" verloren habe. "Ich habe sie als wunderbare Kollegin mit Handschlagqualität kennen und schätzen gelernt. Auch der offene Umgang mit ihrer Krebserkrankung hat sie ausgezeichnet. Damit war Sabine vielen Menschen ein Vorbild, dafür hat sie auch meinen großen Respekt. Allen Angehörigen und Freunden möchte ich in diesen schweren Stunden mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Sie wird fehlen", so der Vizekanzler in einer Stellungnahme.

ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger hat Oberhauser als "extrem warmherzige und extrem fleißige, vorbildliche Kollegin" gewürdigt. Sie habe immer nur das Beste gewollt. Das Martyrium des heimtückischen Unterleibs-Karzimons habe sie "heldenhaft ertragen". Nun sei sie viel zu früh gegangen, sagte Rasinger gegenüber der APA.

Für Rasinger steht es "außer Frage", dass das Amt nachbesetzt werden muss und nicht wie derzeit interimistisch weiterhin von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) mitbetreut wird. Er sei ein "vehementer Verfechter" eines eigenen Gesundheitsministeriums, sagte Rasinger. Er hofft, dass für die Nachfolge jemand gefunden wird, "der kundig ist und der das Wohl für das Gesundheitswesen so im Auge hat wie die Sabine". (APA, 23.2.2017)