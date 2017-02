Erster WM-Herrenbewerb mit Schlierenzauer

Tiroler bildet ÖSV-Quartett mit Kraft, Hayböck und Fettner für den Bewerb von der Normalschanze

Lahti – Gregor Schlierenzauer ist am Donnerstagabend im ersten WM-Training die Rückkehr auf die Schanze geglückt. Der 27-jährige Tiroler erhielt in der Folge von ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin seinen Startplatz für den Bewerb von der Normalschanze in Lahti am Freitag (Qualifikation, 13.30 Uhr MEZ). Schlierenzauer bildet mit Stefan Kraft, Michael Hayböck und Manuel Fettner das rot-weiß-rote Quartett. (APA, 23.2.2017)