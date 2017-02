WM-Gold im Skatingsprint für Maiken Caspersen, Pellegrino

Erste Goldmedaillen in Lahti an Norwegen und Italien – Dominik Baldauf schaffte es als einziger ÖSV-Vertreter bis ins Viertelfinale

Lahti – Die ersten Gold-Medaillen bei der 51. Nordischen Ski-WM in Lahti sind am Donnerstag an die Norwegerin Maiken Caspersen Falla und den Italiener Federico Pellegrino gegangen.

Caspersen Falla gewann den Skatingsprint-Bewerb vor den US-Amerikanerinnen Jessica Diggins und Kikkan Randall, Pellegrino setzte sich vor dem Russen Sergej Ustjugow und dem Norweger Johannes Kläbo durch.

ÖSV-Langläufer Dominik Baldauf ist bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Dem Vorarlberger fehlte rund eine Sekunde zum Aufstieg. Bereits zuvor hatten sich Bernhard Tritscher, Luis Stadlober und Niklas Liederer beziehungsweise Lisa Unterweger in der Qualifikation verabschiedet. (APA, 23.2.2017)

Langlauf-Sprint-Bewerbe (Skating) am Donnerstag:

Sprint Damen (Skating, 1.4 km): 1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 3:02,34 Min. – 2. Jessica Diggins (USA) +1,66 Sek. – 3. Kikkan Randall (USA) 3,76 – 4. Hanna Falk (SWE) 3,91 – 5. Ida Ingemarsdotter (SWE) 4,42 – 6. Sophie Caldwell (USA) 5,37, alle im Finale – 7. Heidi Weng (NOR) – 8. Mari Laukkanen (FIN) – 9. Natalja Matwejewa (RUS) – 10. Julia Belorukowa (RUS), alle im Halbfinale. Weiter: in der Qualifikation ausgeschieden u.a.: 36. Lisa Unterweger (AUT) +13,08

Sprint Herren (Skating, 1,6 km): 1. Federico Pellegrino (ITA) 3:13,76 Min. – 2. Sergej Ustjugow (RUS) +0,15 Sek. – 3. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 0,44 – 4. Finn Hagen Krogh (NOR) 0,44 – 5. Petter Northug (NOR) 12,13 – 6. Ristomatti Hakola (FIN) 12,28, alle im Finale – 7. Martti Jylhä (FIN) – 8. Maciej Starega (POL) – 9. Calle Halfvarsson (SWE) – 10. Emil Iversen (NOR), alle im Halbfinale. Weiter: 18. Dominik Baldauf. In der Qualifikation ausgeschieden u.a.: 33. Bernhard Tritscher +11,47 – 45. Luis Stadlober 16,55 – 79. Niklas Liederer (alle AUT) 26,80