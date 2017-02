WM-Gold im Skatingsprint für Maiken Caspersen, Pellegrino

Erste Goldmedaillen in Lahti an Norwegen und Italien – Dominik Baldauf schaffte es als einziger ÖSV-Vertreter bis ins Viertelfinale

Lahti – Die ersten Gold-Medaillen bei der 51. Nordischen Ski-WM in Lahti sind am Donnerstag an die Norwegerin Maiken Caspersen Falla und den Italiener Federico Pellegrino gegangen.

Caspersen Falla gewann den Skatingsprint-Bewerb vor den US-Amerikanerinnen Jessica Diggins und Kikkan Randall, Pellegrino setzte sich vor dem Russen Sergej Ustjugow und dem Norweger Johannes Kläbo durch.

ÖSV-Langläufer Dominik Baldauf ist bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Dem Vorarlberger fehlte rund eine Sekunde zum Aufstieg. Bereits zuvor hatten sich Bernhard Tritscher, Luis Stadlober und Niklas Liederer beziehungsweise Lisa Unterweger in der Qualifikation verabschiedet. (APA, 23.2.2017)