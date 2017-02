TV- und Radiotipps für Freitag, 24. Februar

Patriot, Mode schlägt Moral, Gosford Park, Schatzjagd an der Seidenstraße, The Night Manager und Die Eiserne Lady

POLITTHRILLER

Patriot Nachrichtenoffizier John Tavner (Michael Dorman) soll den Iran daran hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Dazu muss er eine neue Identität annehmen. Sein Kampf mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die Inkompetenz der Regierung und die Schwierigkeiten mit dem Job gefährden seine Mission. Hochgelobte Serie von Steven Conrad in zehn Folgen. Amazon Prime Video

amazon video

20.15 DOKUMENTATION

Mode schlägt Moral: Wie fair ist unsere Kleidung? Kik muss vor Gericht. Opfer eines Brands in einer pakistanischen Fabrik verklagen den Textildiscounter. Wie geht es anders? Über menschengerechte Kleidung. Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Makro: Betonwahn An vielen Orten der Welt steigen die Preise für Immobilien so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch der Immobilienboom könnte zur Gefahr für die globale Konjunktur werden. Der Betonwahn erinnert an die Zeit vor der Finanzkrise, als in Spanien oder den USA der Markt für Immobilien zusammenbrach. Bis 21.30, 3sat

22.15 ERLESEN

Gosford Park (GB/USA 2001, Robert Altman) England 1935: Auf dem Landsitz von Sir William McCordle findet sich die Sittengesellschaft zum Jagdwochenende ein. Robert Altman versammelt ein renommiertes Cast zur Satire über die Londoner Klassengesellschaft der 1930er-Jahre. Geschrieben von keinem Geringeren als Julian Downton Abbey Fellowes. Bis 0.40, Servus TV

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Schatzjagd an der Seidenstraße China habe sich vom Westen völlig unabhängig entwickelt: Von dieser These sind viele Wissenschafter überzeugt. Doch in jüngster Zeit wird diese Annahme durch überraschende Entdeckungen infrage gestellt. Neue archäologische Funde scheinen zu belegen, dass es schon viel früher einen Kontakt zwischen Ost und West gegeben hat als bisher angenommen. Bis 23.30, ORF 2

23.20 KRIMI

The Night Manager (1/3) Exsoldat Jonathan Pine (Tom Hiddleston), der als Nachtmanager in Luxushotels arbeitet, lässt sich undercover in den engsten Kreis des skrupellosen Waffenhändlers Richard Roper (Hugh Laurie) einschleusen, um diesen zur Strecke zu bringen. Nach dem Spionageroman des Bestsellerautors John le Carré.

filmselect

Bis 0.55, SRF 2

23.30 MERYL STREEP

Die Eiserne Lady (The Iron Lady, GBR/FRA 2011, Phyllida Lloyd) Meryl Streep verwandelt sich in Margaret Thatcher, die Großbritannien über elf Jahre hinweg mit eiserner Hand regierte. Thatcher wurde 1979 erste Regierungschefin eines europäischen Staates. Grandios gespielt, belohnt mit einem Oscar für die beste Schauspielerin. Bis 1.05, ORF 2