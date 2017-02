Pro und Kontra: Weniger Kindergeld für EU-Ausländer

KONTRA: Viel Wind für wenig Ertrag

von Gerald John

Die ÖVP macht viel Wind um die Sache, doch der erwartbare Ertrag steht in keinem Verhältnis zum Aufwand: Dass die Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland – und um eine solche geht es im Gros der Fälle – die erhofften Einsparungen von 100 Millionen bringt, ist höchst zweifelhaft. Die Bürokratie wird viel Geld verschlingen – und wenn so mancher osteuropäische Arbeitnehmer, der auf lange Sicht ohnehin nach Österreich übersiedeln wollte, die Kinder nun rascher nachholt, entstehen Kosten für Schule, Integration & Co.

Überdies profitiert Österreich wirtschaftlich davon, wenn sich das soziale Niveau in der EU angleicht. Die Kürzung von Leistungen bremst den Aufholprozess des Ostens und wird den Zuwanderungsdruck nicht gerade bremsen.

Und dann sind da noch die politischen Kosten. Kündigt Österreich ein Stück europäische Solidarität auf, wird das andernorts Revanchegelüste wecken – unter denen könnten dann zum Beispiel heimische Unternehmen leiden. Macht dies Schule, wird von der EU à la longue wenig bleiben.

Das Argument, dass Kinder in Rumänien billiger kommen, hat zwar eine gewisse Logik, doch EU-Bürger zahlen nun einmal genauso viel in den Familientopf ein wie Österreicher. Weil die Gleichbehandlung in Brüssel ehernes Prinzip ist, drohen Österreich bei einem Alleingang, wie ihn die ÖVP fordert, Klage und Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof – all das, nur um einmal mehr Härte gegenüber Ausländern zu demonstrieren. (Gerald John, 23.2.2017)