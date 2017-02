Wien-Museum-Kurator Ralph Gleis leitet künftig Alte Nationalgalerie

Er übernimmt in Berlin am 1. Mai von Philipp Demandt

Berlin – Der deutsche Kunsthistoriker Ralph Gleis (43) wird neuer Leiter der Alten Nationalgalerie in Berlin. Gleis war seit 2009 Kurator der Abteilung Kunst beim Wien Museum, wo er beispielsweise die Biedermeier-Ausstellung verantwortete. Er folgt am 1. Mai auf Philipp Demandt, der aus Berlin zum Städel Museum in Frankfurt/Main gewechselt war.

Die Alte Nationalgalerie auf der Museumsinsel zeigt Gemälde und Skulpturen des 19. Jahrhunderts. Udo Kittelmann, Direktor der Nationalgalerie, würdigte am Donnerstag Gleis für seine "hervorragenden Fachkenntnisse" und "einschlägigen Erfahrungen im Museumsbetrieb". (APA, 23.2.2017)