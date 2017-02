Chuck Prophet: Am Tag des Herrn kommt der Prophet

"Bobby Fuller Died For Your Sins" heißt sein neues Album, am Sonntag spielt er im Wiener Chelsea

Das ist stimmig. Chuck Prophet nennt sein neues Album Bobby Fuller Died For Your Sins. Fuller hat der Welt den Klassiker I Fought The Law (and the Law Won) geschenkt, der von The Clash gecovert wurde. Für das Universum des Chuck Prophet ist es gewissermaßen eine Hymne, pflegt dieser doch als Person und Künstler ein Underdog-Image. Am Sonntag, am Tag des Herrn, lädt er zu einem Kirchgang ins Wiener Chelsea ein. Gelobt sei er, der Prophet, wir werden anreisen.

chuckprophetofficial

Aufgetaucht ist der begnadete Gitarrist und Songwriter bei der Band Green On Red. Diese rührte Desert Rock, Southern Soul und Jammer-Country zu einem prächtigen Gemisch und reicherte es mit Meskal und dem Wissen um amerikanische Pulp-Literatur an. Dan Stuart sang es hernach durchs Mikrofon ins Herz seines Publikums, Prophet ließ dazu seine Gitarre jubilieren oder weinen. Seit deren Ende hat Prophet eine beachtliche Karriere in der zweiten und dritten Reihe des Fachs etabliert.



Er ist bekannt für hin- und mitreißende Konzerte, großartige Anekdoten zwischen den Songs und als Kenner der Musikgeschichte. Obendrauf ist er sympathisch, ein Sonnyboy aus San Francisco, der mit ähnlichen Bands und Musikern das Schicksal teilt, in Europa angesehener zu sein als zu Hause. Wobei wenige so viel Feuer haben wie er und seine Band, der Mission Express.

Wollen Sie angesichts solcher Aussichten wirklich Tatort schauen? Na eben. (flu, 24.2.2017)