Zwei deutsche Archäologen in Nigeria entführt

Hintergründe der Verschleppung in Kagarko unklar

Abuja – In Zentralnigeria sind zwei deutsche Archäologen entführt worden. Sie hätten im Bezirk Kagarko nördlich der Hauptstadt Abuja Feldforschung betrieben, erklärte am Donnerstag der Polizeisprecher des Bundesstaats Kaduna, Usman Aliyu. Es sei unklar, wer hinter der Entführung stecke.

Die Wissenschafter erforschten in der Gegend demnach in Zusammenarbeit mit einheimischen Kollegen Terrakotta-Figuren und andere Kunstgegenstände der Nok-Kultur. Sie sollen Angehörige der Universität Frankfurt sein und bereits seit zehn Jahren an Ausgrabungen in der Region arbeiten. Zwei Personen sollen beim Versuch, den Archäologen zu helfen, erschossen worden sein.

Entführungen sind in der Region des westafrikanischen Landes keine Seltenheit. Zumeist handelt es sich bei den Tätern um Kriminelle, die Lösegeld erbeuten wollen. Aliyu zufolge waren die Entführer mit Maschinenpistolen bewaffnet. Es laufe ein großer Polizeieinsatz.

Im Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Regierung äußere sich grundsätzlich nicht zu Entführungsfällen und Geiselnahmen deutscher Staatsangehöriger im Ausland. (APA, red, 23.2.2017)