Guay in Kvitfjell Trainings-Schnellster

Hannes Reichelt knapp dahinter – Rennen an Freitag um 11.15 Uhr

Donnerstag-Ergebnisse vom einzigen Abfahrtstraining für die Weltcup-Abfahrten am Freitag (Start: 11.15 Uhr) und Samstag (Start: 12.00 Uhr) in Kvitfjell:

1. Erik Guay (CAN) 1:48,01 Min.

2. Hannes Reichelt (AUT) +0,01 Sek.

3. Brice Roger (FRA) 0,32

4. Dominik Paris (ITA) 0,62

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,63

6. Josef Ferstl (GER) 0,68

7. Kjetil Jansrud (NOR) 0,74

8. Romed Baumann (AUT) 0,80

9. Andreas Sander (GER) 0,88

10. Mauro Caviezel (SUI) 0,91

11. Carlo Janka (SUI) 0,92

12. Beat Feuz (SUI) 1,04

13. Peter Fill (ITA) 1,26

14. Urs Kryenbühl (SUI) 1,34

15. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1,47

Weiter:

22. Christian Walder 1,74

27. Klaus Kröll 1,81

28. Max Franz 1,84

29. Vincent Kriechmayr 1,95

33. Matthias Mayer 2,06 (mit Torfehler)

36. Frederic Berthold 2,21

52. Otmar Striedinger 3,80 (mit Torfehler)

59. Christoph Krenn (alle AUT) 4,59