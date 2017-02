Anruf kam um 12:43 Uhr

Wien – Ein Mann hat am Donnerstag seine Mutter in Wien-Donaustadt getötet und selbst die Polizei verständigt. Nach Angaben der Polizei ging der Anruf um 12:43 Uhr ein. Tatort war demnach ein Mehrparteienhaus in der Polgarstraße 25. (APA, 23.2.2017)