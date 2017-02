Nintendo Switch ausgepackt: Hardware, Zubehör, Menü unter der Lupe

Wir zeigen euch Konsole, Joycon, Pro-Controller, Dockingstation und das Menü im Detail

Wir haben Nintendos neue Spielkonsole Switch bereits vor dem Marktstart am 3. März erhalten und dürfen euch einen detaillierten Eindruck von der Hardware, dem Zubehör und dem Menü der Konsole verleihen.

Wie schon in unseren ersten Hands-ons geschildert, fühlt sich die Switch vor allem im Vergleich zu Nintendos Vorgängerkonsolen sehr hochwertig an. Ein paar neue Erkenntnisse: Der 6,2 Zoll große Touchscreen ist leucht- und farbstark und lässt sich für Einstellungen sehr angenehm bedienen. Bei dem Systemmenü übt sich Nintendo erfreulicherweise in Einfachheit. Und der optional erhältliche Pro-Controller liegt deutlich angenehmer in der Hand als die an- und absteckbaren Joycon. Die Größten Bedenken bereiten uns allerdings nach wie vor der kleine interne Speicher, das nur undurchsichtig kommunizierte Online-System sowie das künftige Games-Line-up.

Wie gut sich das Hybridsystem, mit dem man sowohl unterwergs als auch auf dem Fernseher spielen kann, im Alltag bewährt, werden wir bis zum Launch der Switch in einem ausführlichen Test ergründen. Falls ihr Fragen zur Switch habt, stellt diese gerne hier im Forum. Falls ihr die Konsole ebenfalls schon ausprobieren konntet, sind wir eure Meinungen gespannt! (Zsolt Wilhelm, 23.2.2017)

