Syrische Rebellen melden Einnahme von IS-Hochburg Al-Bab

Agentur Anadolu: Freie Syrische Armee nahm syrische Stadt mit türkischer Unterstützung ein

Damaskus – Drei syrische Rebellengruppen haben die Rückeroberung der Stadt Al-Bab im Norden Syriens von der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gemeldet. "Wir verkünden die Befreiung der gesamten Stadt Al-Bab und gehen nun an die Räumung der Minen in den Wohnvierteln", sagte der Kommandant der Rebellengruppe Sultan Murad, Ahmad Othman, am Donnerstag AFP.

Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Freie Syrische Armee habe mit Unterstützung türkischer Truppen das Stadtzentrum von Al-Bab eingenommen. (APA, 23.2.2017)