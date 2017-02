Miguel Falomir wird neuer Direktor des Prado in Madrid

Der bisherige Prado-Direktor Miguel Zugaza übernimmt Museum der Schönen Künste in Bilbao

Madrid – Der spanische Kunsthistoriker Miguel Falomir Faus wird neuer Direktor des weltberühmten Prado-Museums. Das gab am Donnerstag der Stiftungsrat des Museums in Madrid bekannt. Der 1966 in Valencia geborene Falomir, Experte in italienischer Renaissance-Malerei, war bisher stellvertretender Museumsleiter. Vor Falomir stehen große Herausforderungen wie das 200. Museums-Jubiläum 2019 und die von Star-Architekten Norman Foster geplante Museumserweiterung. Wann genau Falomir die Leitung übernehmen wird, steht noch nicht fest.

Zugazas enge Österreich-Beziehungen

Der aktuelle Prado-Direktor Miguel Zugaza kündigte bereits im November an, 2017 die Prado-Museumsleitung aufgeben und ans Museum der Schönen Künste in Bilbao zurückkehren zu wollen. Zugaza leitete den Prado 15 Jahre lang. In dieser Zeit pflegte er engste Beziehungen zu Österreich. Insbesondere die Kollaboration mit dem Kunsthistorischen Museum Wien (KHM) und der Albertina führte in den vergangenen Jahren zu interessanten gemeinsamen Ausstellungsprojekten. 2005 präsentierte der Prado "Dürer. Meisterwerke aus der Albertina". 2013 lieh das KHM dem Prado zahlreiche Werke für seine Sonderausstellung "Velazquez und die Familie von Felipe IV". Ein Jahr später eröffnete Königin Letizia in Wien die große Velazquez-Ausstellung im KHM mit vielen Leihgaben aus dem Prado.

Für die intensive Zusammenarbeit mit österreichischen Museen wurde Zugaza im November von Botschafter Peter Huber in Madrid mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. (APA, 23.2.2017)