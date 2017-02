Telefonieren an Bord? Nein, danke!

Wenn es um das Thema Telefonieren an Bord geht, scheiden sich die Geister. Die Amerikaner sind offenbar mit großer Mehrheit dagegen

Wenn es nach den Ergebnissen einer Umfrage unter US-Amerikanern geht, wird es nichts mit dem Telefonieren an Bord von Flugzeugen. Zur Vorgeschichte: Die amerikanische Fernmeldebehörde Federal Communications Commission FCC hatte 2013 einen Antrag eingereicht, der die Nutzung von Handys ab einer Höhe von 10.000 Fuß oder 3.050 Metern erlauben soll. Sie achtete dabei auf die technische Machbarkeit, wie der Aerotelegraph berichtet, der sich wiederum auf die Los Angeles Times bezieht.



Noch muss aber auch das amerikanische Transportministerium zusagen. Es muss bei seiner Entscheidung die Sicherheit an Bord als Richtschnur nehmen. Das Department of Transportation zögerte bisher. Es wollte zuerst auch die Bevölkerung zum Thema befragen. Mehr als 7.000 Menschen haben sich bis Ablauf der Frist am 13. Februar gegenüber dem Transportministerium geäußert, wie die Los Angeles Times schreibt.

Die Mehrheit der (statistisch nicht repräsentativen) Kommentare sei gegen die Freigabe der Gespräche an Bord, so die Zeitung, die sie ausgewertet hat. Die meisten Teilnehmer beziehen sich darauf, dass in Flugzeugen enge Platzverhältnisse herrschen und die Stimmung viel schneller hochkochen kann – schließlich kann man sich nicht wirklich aus dem Weg gehen. Auch Flugbegleiter fürchten sich vor den Konsequenzen. Ob bald in Flugzeugen amerikanischer Fluggesellschaften gequasselt wird, ist daher fraglich. (red, 23.2.2017)