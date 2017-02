Regierung will Großbetriebe mit 100 Millionen Euro fördern

Eine neue Investitionsförderung soll 60.000 Jobs sichern. Für Kritiker ist die "Ho-Ruck-Aktion" wenig zielsicher

Wien – Die Regierung will Großunternehmen finanziell unter die Arme greifen. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) bringt am kommenden Dienstag einen Plan zur Förderung heimischer Leitbetriebe in den Ministerrat ein. Mit 100 Millionen Euro Investitionszuwachsprämie für Großbetriebe sollen bis zu 60.000 Jobs gesichert und geschaffen werden.

Schon im Herbst hatte die Bundesregierung eine solche Investitionszuwachsprämie für Klein- und Mittelbetriebe beschlossen. Mit ihr sollen heuer und im kommenden Jahr rund 10.000 Firmen mit insgesamt 175 Millionen Euro unterstützt werden. Die erwarteten Effekte: Investitionen von rund 1,2 Milliarden Euro und 25.000 neue beziehungsweise abgesicherte Arbeitsplätze.

Zweite Stufe: Großunternehmen

Nun soll zusätzlich ebenfalls noch heuer eine Prämie für Großunternehmen ab 250 Mitarbeitern kommen. Es gehe dabei um 1.000 heimische Leitbetriebe mit knapp 900.000 Mitarbeitern, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

Mit Prämien ab 50.000 Euro sollen Neu-, Modernisierungs- oder Erweiterungsinvestitionen an österreichischen Standorten gefördert werden. Indirekt könnten dadurch zwei Milliarden Euro an Investitionen angeschoben werden, so die von Mitterlehner mit der Berechnung beauftragte Förderbank aws (Austria Wirtschaftsservice). Sie wird auch die Abwicklung der Prämie übernehmen.

Gefördert wird nur Zuwachs

Entscheidend für die neue Förderung ist der "Investitionszuwachs". Das ist jener Betrag, der den Durchschnitt der Investitionen der letzten drei Jahre übersteigt. Von diesem Zuwachs fördert der Staat zehn Prozent.

Um in den Genuss der Förderung zu kommen, muss der Investitionszuwachs mindestens 500.000 Euro betragen, maximal werden Mehrinvestitionen in Höhe von zehn Millionen Euro gefördert. Daraus ergibt sich ein möglicher Förderbetrag zwischen 50.000 Euro und einer Million Euro.

Grundstückskäufe ausgenommen

Ausgenommen sind unter anderem Auslandsinvestitionen, Grundstückskäufe, Finanzanlagen, Investitionen in bestimmte Fahrzeuge und Betriebsübernahmen.

Im aktualisierten Regierungsprogramm war die Investitionsförderung für große Betriebe noch in Form einer vorzeitigen Abschreibung geplant. Diese vorzeitige Abschreibung nur für große Unternehmen sei aus EU-beihilfenrechtlicher Sicht jedoch nicht möglich, heißt es nun in einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums. Daher sei man jetzt auf die Zuwachsprämie ausgewichen, die auch schon im Regierungsprogramm ausdrücklich als Alternative festgeschrieben war.

Laut Arbeitsprogramm der Regierung ist die Umsetzung der Investitionsförderung noch im Februar vorgesehen – der Ministerrat nächsten Dienstag wäre also noch im Zeitplan. Förderanträge können nach dem Start bis Ende 2017 oder bis zum Verbrauch der verfügbaren Mittel gestellt werden.

Wifo-Ökonom: "Ho-Ruck-Aktion"

Konjunkturexperte Marcus Scheiblecker vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo sieht die Maßnahme kritisch: "Es gibt bessere Maßnahmen zur Stimulierung der Konjunktur. Noch dazu ist es das falsche Timing, weil die Unternehmen seit dem Vorjahr ohnehin begonnen haben, zu investieren. Vor zwei, drei Jahren wäre so etwas sinnvoller gewesen. Aber es ist grundsätzlich eine kurzfristige Ho-Ruck-Aktion."

Scheiblecker verweist im Gespräch mit dem STANDARD auch auf sogenannte Mitnahmeeffekte: "Es werden viele Unternehmen gefördert, die ohnehin vor hatten, zu investieren. Zusätzliche Investitionen wird es nur wenige geben." Sinnvoller wäre seiner Ansicht nach die ursprünglich geplante Abschreibung auf Investitionen gewesen, unter anderem weil diese das Budget nicht direkt belasten würde. (smo, APA, 23.2.2017)