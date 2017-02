Mindestens sieben Tote bei Explosion in Lahore

Laut Polizei könnte eine Autobombe nahe eines Restaurants die Katastrophe ausgelöst haben

Lahore – Bei einer schweren Explosion in der ostpakistanischen Großstadt Lahore sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden, teilte der Justizminister der Provinz Punjab, Rana Sanaullah, mit. Die Explosion ereignete Polizeiangaben zufolge am Donnerstag in oder nahe einem teuren Restaurant in dem schicken Stadtteil Defence.

Zu der Ursache der Explosion gab es zunächst keine Informationen. Die Polizei untersuche aber ein ausgebranntes Autowrack, das für einen Anschlag benutzt worden sein könnte, berichtete der Sender Dunya TV.

Mehr als 100 Tote in vergangenen zwei Wochen

Pakistan erlebt seit knapp zwei Wochen ein Wiederaufleben des Terrors. Bei mindestens acht Anschlägen waren bisher mehr als 110 Zivilisten und Sicherheitskräfte getötet worden.

Bei einem Anschlag in Lahore und einem weiteren Anschlag auf einen Sufi-Schrein in Sehwan in der südlichen Provinz Sindh wurden vorige Woche mehr als hundert Menschen getötet. Die sunnitische Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu dem Anschlag auf den Sufi-Schrein. Die pakistanische Armee startete am Mittwoch einen landesweiten Militäreinsatz gegen Extremisten. (APA, 23.2.2017)