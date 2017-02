Netflix-Thriller "The Discovery" mit Robert Redford, Rooney Mara und Jason Segel

Der Spielfilm erzählt eine Liebesgeschichte in einer Welt, in der ein Leben nach dem Tod nachgewiesen wurde

Los Gatos – Welche Auswirkungen hätte ein wissenschaftlicher Nachweis des Jenseits? Im von Netflix angekündigten Film "The Discovery" ist die Folge eine Suizidpandemie. Der Science-Fiction-Thriller verpackt in dieses düstere Setting eine Liebesgeschichte, wie im am Donnerstag veröffentlichten Trailer zum Netflix-Original angedeutet wird. Der Film ist ab 31. März auf Netflix verfügbar.

In der Rolle des Wissenschafters, der die titelgebende Entdeckung machte, ist darin Oscar-Preisträger Robert Redford ("Der Clou") zu sehen sowie die ebenfalls mit dem Academy-Award ausgezeichnete Rooney Mara ("Carol") und Jason Segel ("How I Met Your Mother") zu sehen. (red, 23.2.2017)