"Ich hab' den längsten Schlips": Hallervorden singt als Trump

Deutscher Kabarettist rechnet in Satirelied "Ich bin der Präsident" mit Donald Trump ab

Eiterfeld – Der deutsche Kabarettist und Schauspieler Dieter Hallervorden widmet dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump in einem neuen Video ein Satirelied. Unter dem Titel "Ich bin der Präsident" behandelt der 81-Jährige nicht nur oberflächliche Lächerlichkeiten ("die schönsten Haare", "den längsten Schlips") sondern auch zentrale politische Kontroversen Trumps.

So besingt Hallervorden in der Rolle Trumps dessen komplexes Verhältnis zur Wahrheit ("Wenn ich was sage, das nicht stimmt, dann ist es trotzdem wahr") und zur rechtsstaatlichen Gewaltenteilung (""Auch mancher Richter kotzt mich an, was soll denn das Gehampel?"). Das Video endet mit einem durch Trumps Inkompetenz ausgelösten Atomschlag. (red, 23.2.2017)