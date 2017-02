Karmasin hat "nichts dagegen, wenn Familien nach Österreich kommen"

Familienministerin verteidigt die Pläne zur Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland.

Wien – Familienministerin Sophie Karmasin verteidigt die geplante Anpassung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder an das jeweilige örtliche Preisniveau: Es gehe um Fairness, man wolle die Zahlungen an die jeweilige Kaufkraft anpassen, "damit das Geld in allen Ländern gleich viel wert ist", sagte die ÖVP-Politikerin am Mittwoch in der "ZiB 2".

orf Familienministerin Sophie Karmasin im ZiB2-Interview

Weil das Gros der betroffenen Kinder in osteuropäischen Ländern lebt, würde der Plan in den meisten Fällen auf eine Kürzung der Familienbeihilfe hinauslaufen. Das Argument von Kritikern, dass es sich für viele Pflegerinnen dann nicht mehr auszahle, in Österreich zu arbeiten, hält Karmasin nicht für stichhaltig. So toll die geleistete Pflegearbeit auch sei: Die Familienbeihilfe diene zum Ausgleich der Lebenserhaltungskosten für Kinder, sei aber kein Gehaltsbestandteil. Wenn man die Pflegerinnen besser stellen wolle, müsse man sich andere Wege überlegen, so die Ministerin.

Und wenn in Österreich arbeitende EU-Bürger als Reaktion auf die Kürzung ihre Kinder einfach nachholen? "Ich habe nichts dagegen, wenn diese Familien mit ihren Kindern nach Österreich kommen", sagt Karmasin, hält dieses Szenario aber nicht für wahrscheinlich. Eine ungarische Familie mit einem Kind verliere durch die Kürzung beispielsweise 50 Euro pro Monat, zusätzliche Wohnungskosten und andere Ausgaben würden bei einem Umzug nach Österreich ein Vielfaches ausmachen. "Aber sei's drum", sagt Karmasin: "Wenn Familien nach Österreich ziehen: Herzlich willkommen." (APA, red, 23.7.2017)