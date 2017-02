Brasiliens Außenminister Serra zurückgetreten

74-Jähriger war Schlüsselfigur der rechten Temer-Regierung

Brasilia – Brasiliens Staatspräsident Michel Temer verliert in Außenminister Jose Serra eine Schlüsselfigur seines Kabinetts. Der 74-Jährige reichte am Mittwochabend (Ortszeit) seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen ein, wie lokale Medien berichteten. "Nach Einschätzung der Ärzte brauche ich mindestens vier Monate zur Erholung", sagte Serra. Er war zuletzt an der Wirbelsäule operiert worden.

Diplomaten berichteten, dass nach dem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff und Monaten der Ungewissheit das Außenministerium zuletzt wieder besser gearbeitet habe. (APA, 23.2.2017)