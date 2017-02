US-Botschaft schließt "NSA-Villa" in Wien-Währing

Angeblich wurde nur öffentlich zugängliches Material gesammelt – "Open Source Center" übersiedelt nach London

Die US-Botschaft schließt die sagenumwobene "NSA-Villa" in Wien-Währing, von der aus angeblich der Telekommunikationsverkehr in Wien überwacht wurde. "Die Einrichtung der US-Regierung in Pötzleinsdorf wird 2017 geschlossen", teilte die US-Botschaft der Tageszeitung "Die Presse" mit. Das in der Villa untergebrachte "Open Source Center" übersiedle nach London.

Großflächige Lauschangriffe zurückgewiesen

In dem Gebäude seien öffentlich zugängliche Informationen aus aller Welt gesammelt, übersetzt und ausgewertet worden, versichert die US-Botschaft. Vorwürfe, wonach der US-Geheimdienst NSA einen großflächigen Lauschangriff in Wien durchführte, wurden immer zurückgewiesen.

Unklar ist, ob sich die Immobilienmakler des begehrten Wiener Wohnviertels schon die Hände reiben dürfen und die US-Vertretung des 4782 Quadratmeter große Areal verkaufen will. (APA, 22.2.2017)