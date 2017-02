Mobilfunker Drillisch lockt dank Telefonica-Vertrag neue Kunden

Zahl der Handykunden konnte im vergangenen Jahr auf 3,4 Millionen gesteigert werden

Für den Mobilfunkanbieter Drillisch zahlt sich ein Deal über die Nutzung des Netzes von Telefonica Deutschland aus. Die Zahl der Handykunden sei 2016 um knapp 30 Prozent auf 3,4 Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen aus Maintal in der Nähe von Frankfurt am Mittwoch mit. Der Betriebsgewinn (Ebitda) zog gleichzeitig um 14 Prozent auf 120 Millionen Euro an. Die Dividende werde um 5 Cent auf 1,80 Euro je Titel für 2016 angehoben.

Neue Strategie seit 2015

Drillisch verfolgt seit 2015 eine neue Strategie und mietet Netzkapaziäten von Telefonica. Ziel ist es, eine neue Kraft auf dem Mobilfunkmarkt zu werden. Dazu gehört eine eigene Handy-Ladenkette unter dem Namen "Yourfone". Der United-Internet-Rivale betreibt keine eigene Mobilfunkinfrastruktur, sondern kauft Netzbetreibern Kapazitäten ab und vermarktet dann Billigangebote unter eigenem Namen. Hauptmarke für den Vertrieb über das Internet ist "Smartmobil". Im laufenden Jahr erwartet Drillisch einen Betriebsgewinn von 160 bis 170 Millionen Euro. (Reuters, 22.2.2017)