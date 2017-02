TV- und Radiotipps für Donnerstag, 23. Februar

Alles Oper, Lava, Dead Man Walking, The Interview, Das ist das Ende, Leichen pflastern seinen Weg, Trainspotting, Die Spiegel-Affäre

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Digitale Währungen – ein Tag ohne "echtes" Geld? Immer mehr Menschen nutzen die digitale Währung Bitcoin. Aber wie weit ist diese schon? Und brauchen wir noch Banken? Ein Selbsttest. Bis 18.51, ORF 2

20.15 ALLES OPERNBALL

Alles Oper Bevor sich um 21.10 Uhr die Stars und Sternchen von einst und jetzt ein Stelldichein in der Wiener Staatsoper geben, zeigt der ORF die Doku von Lisbeth Bischoff. Unterbrochen wird die Staatssause dann nur noch um 22.50 Uhr von einer Kurzausgabe der ZiB 2. Bis 0.15, ORF 2

20.15 KRIMIVIERTEILER

Lava (1-4) Auf der isländischen Halbinsel Snaefellsjökull wird der leblose Körper eines Bankiers gefunden. Handelt es sich um Selbstmord oder um ein brutales Verbrechen? Der Detektiv Helgi Runarssonan (Björn Hlynur Haraldsson) und die Ortspolizistin Greta (Heida Reed) machen sich an die Aufklärung des Falls. Mit opulenten Bildern Islands und seiner Lavafelder. Bis 23.15, Arte

20.15 TODESSTRAFE

Dead Man Walking (GB/USA 1995, Tim Robbins) Aufwühlendes Drama um den zu Tode verurteilten Matthew (Sean Penn) und seiner geistlichen Unterstützung Helen (Susan Sarandon), die um Begnadigung kämpft. Der Film beruht auf der Verflechtung zweier wahrer Begebenheiten. Bis 22.35, ATV 2

20.15 KOMÖDIE

The Interview (USA 2014, Seth Rogen, Evan Goldberg) Zehn Jahre lang feiert die Celebrity-Talkshow mit Dave Skylard (James Franco) bereits Erfolge. Jetzt hat dessen rechte Hand Aaron Rapaport (Seth Rogen) einen Coup eingefädelt: Nordkoreas Präsident Kim Jong-un (Randall Park) will ihnen als Fan der Sendung ein Interview geben. Kurz vor der Abreise nach Pjöngjang meldet sich die CIA bei ihnen. Agentin Lacey (Lizzy Caplan) unterweist die beiden TV-Chaoten, wie sie den Diktator mittels Gift beseitigen sollen. Doch der Plan läuft aus dem Ruder. Bis 22.00, ORF 1

22.10 KLAMAUK

Das ist das Ende (This is the End, USA 2013, Seth Rogen, Evan Goldberg) Jay Baruchel besucht seinen Freund Seth Rogen in L. A. Gemeinsam gehen sie auf die Party von James Franco. Dort treffen sie nicht nur ihre Comedykollegen Jonah Hill, Craig Robinson und Danny McBride, sondern viele andere Stars wie Rihanna und Emma Watson. Plötzlich beginnt der Weltuntergang. Bis 23.50, ORF 1

22.40 KINSKI

Leichen pflastern seinen Weg (Il grande silenzio, I/F 1968, Sergio Corbucci) Von den Bergen steigen sie zur Jagd herab, und einzig Jean-Louis Trintignant stellt sich als Silenzio und stummer Jesus Christus dem Kopfgeldjäger El Loco (Klaus Kinski) in den Weg. Doch der schweigsame Opfergang bringt am Ende keine Erlösung, sondern nur leise rieselnden Schnee, der sanft auf viele Leichen fällt. Bis 0.35, Servus TV

22.45 KULT

Trainspotting (GB 1996, Danny Boyle) Ewan McGregor möchte vom Heroin loskommen, seine Freunde sind dabei nicht gerade förderlich. Teils wunderbar komischer, teils furchtbar trister Einblick in das dunkle Edinburgh mit einer der dreckigsten Szene der Filmgeschichte. Klotaucher! Harte Kost zum Aufwärmen, bevor heuer das Sequel ins Kino kommt. Bis 0.20, SRF 2

23.15 MAGAZIN

Die Spiegel-Affäre (D 2014, Roland Suso Richter) Oktober 1962: Die Welt steht am Rand eines Atomkriegs. Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein (Sebastian Rudolph) glaubt, dass ein weltweites Wettrüsten fatale Folgen haben könnte. Er wird wegen Landesverrats verhaftet. Vor dem Hintergrund von NSA und Whistleblower ist diese Geschichte von damals auch eine von heute. Bis 0.55, Arte