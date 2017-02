Leverkusen "zu naiv" gegen Atletico – Albtraum für Dragovic

ÖFB-Teamverteidiger verursachte in seinem Europacup-Rekordmatch zwei Gegentore – Schmidt-Elf nach Fehler-Festival frustriert

Leverkusen – Der Frust nach dem Fehler-Festival war riesig, doch Bayer Leverkusen hisst noch nicht die weiße Fahne. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte DFB-Teamkicker Julian Brandt nach der 2:4 (0:2)-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atlético Madrid. Mit Blick auf das Rückspiel beim Vorjahres-Finalisten am 15. März im Estadio Vicente Calderon fügte er kämpferisch hinzu: "Wir fahren nach Madrid, um zu gewinnen. Wozu es dann reicht, werden wir sehen."

Schwacher Dragovic, schwacher Schiri

Doch in den Kommentaren der Spieler schwang nicht wirklich die Überzeugung mit, nach der Lehrstunde noch ein kleines Fußball-Wunder vollbringen zu können. Vor allem Österreichs Teamverteidiger Aleksandar Dragovic erwischte einen rabenschwarzen Tag, agierte wie von allen guten Geistern verlassen und verursachte zu allem Überfluss auch noch den Penalty. "Das war kein Elfmeter", kritisierte Schmidt zwar zu Recht den schottischen Schiedsrichter William Collum, der den Tatort fälschlicherweise in den Strafraum verlegt hatte. Als Entschuldigung führte bei Bayer aber niemand die insgesamt schwache Schiedsrichter-Leistung an. "Wir haben nicht auf unserem besten Niveau gespielt", sagte Schmidt selbstkritisch.

Haarsträubende Fehler in der Bayer-Abwehr nutze Atletico eiskalt aus und ging mit einer 2:0-Führung durch Saul Niguez (17.) und Antoine Griezmann (25.) in die Pause. Vor dem zweiten Gegentreffer hatte Dragovic, der mit seinem 72. Europacup-Einsatz einen österreichischen Rekord (bisher Herbert Prohaska/71) aufstellte, einen Querschläger in den Lauf von Assistgeber Kevin Gameiro fabriziert.

Nach dem Wechsel spielte das Team von Trainer Diego Simeone dann nicht mehr so konsequent und Leverkusen drückte mehr. Dem 1:2 durch Karim Bellarbi (48.) folgte das 1:3 durch Gameiro (58./Foulelfmeter), der von Dragovic an der Strafraumgrenze niedergerissen worden war. Nach dem 2:3 durch das Eigentor von Stefan Savic (68.) hatte Chicharito tatsächlich noch den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss wurde aber von Außenverteidiger Filipe Luis in höchster Not geklärt. Ex-Welt- und Europameister Fernando Torres zerstörte dann mit seinem Tor alle Hoffnungen (86.).

Großes Kompliment von Schmidt

Bayer-Trainer Roger Schmidt war trotz der ersten Heimniederlage des Werksklubs in der Königsklasse seit November 2014 nicht komplett unzufrieden. "Wir nehmen aus diesem Spiel auch viel Positives mit. Ich muss meiner jungen Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass sie nie aufgesteckt und einen großen Kampfgeist gezeigt hat. Es ist schon bemerkenswert, wie wir zweimal zurückgekommen sind", sagte der 49-Jährige.

Der Ex-Salzburg-Trainer wollte noch nicht allzu viele Gedanken an das Rückspiel verschwenden, gab aber zu, dass die Ausgangslage "nicht besonders gut" sei. In Madrid müsste Bayer wahrscheinlich mit drei Toren Unterschied gewinnen, um erstmals seit 2002 ins Viertelfinale zu kommen.

"Die Konstellation ist schon schwierig. Wir spielen auswärts und haben vier Tore kassiert", konstatierte Brandt. Dass Bayer praktisch schon im Hinspiel die Felle davongeschwommen sind, lag vor allem an einem katastrophalen Defensiv-Verhalten.

Zwei Gesichter

Brandt versuchte wie alle Beteiligten im Werksclub, sich an den letzten Eindrücken eines Spiels festzuhalten, das den 29.300 Zuschauern in der BayArena vor allem in der ersten Hälfte einen Klassenunterschied offenbart hatte. "Man hat zwei Gesichter von uns gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir sehr naiv. Wir haben Dinge mit dem Ball gemacht, die nicht normal für uns sind", sagte der 20-Jährige. "In der zweiten Halbzeit haben wir Moral gezeigt."

Auch Torschütze Karim Bellarabi, der mit dem 1:2 ebenso kurzfristig noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ wie Stefan Savic mit seinem Eigentor, räumte ein: "Die erste Halbzeit von uns war gar nicht gut."

Der Schütze des 50.000. Bundesliga-Tores wollte sich aber noch nicht geschlagen geben: "Wir wissen, dass es jetzt eine schwierige Situation ist, aber wir werden nicht aufgeben und das Beste geben." Auch Abwehrchef Ömer Toprak gab den Kampf um das Viertelfinale noch nicht verloren: "Jetzt wird es sehr schwierig, aber wir werden es probieren."

Ermutigt wurden die desillusionierten Profis von ihrem erfahrenen Sportchef Rudi Völler: "Ich habe im Fußball schon so viel erlebt. Wir werden nicht nach Madrid fahren, um uns freiwillig zu ergeben." (sid, APA, red, 22.2.2017)