Science Fiction: Tilda Swinton Favoritin für neuen "Dr. Who"

London – Die Schauspielerin Tilda Swinton ist als Titelheldin der britischen Langzeitserie "Dr. Who" im Gespräch. Swinton wäre als Nachfolgerin von Peter Capaldi der 13. Doktor, erstmals weiblich.

Die Gerüchtebörse um die weltweit am längsten laufende Science-Fiction-Serie der BBC handelt freilich noch weitere Namen: Kris Marshall ("A Few Best Men"), Olivia Colman ("Broadchurch"), Maxine Peake ("Silk") und Ben Whishaw (James Bond: Spectre).

Peter Capaldi steigt nach der zehnten Staffel aus, auf seiner Favoritenliste liegt Swinton ganz oben. (red, 22.2.2017)