Liebe in Serien: Welche Figuren sollen unbedingt ein Paar werden?

Manchmal weiß man es einfach besser als die Drehbuchautoren. Welche – noch nicht existierenden – Liebespaare können Sie in Ihren Lieblingsserien klar erkennen?

Achtung, es folgt ein milder Game-of-Thrones-Spoiler. Falls Sie nicht auf dem neuesten Stand sind, steigen Sie einfach beim zweiten Absatz ein.

Sie haben sich zwar noch nie getroffen, doch die Fanfiction läuft schon heiß. Jon Snow und Daenerys Targaryen mögen zwar verwandt sein, doch das hält Fans nicht davon ab, sich schon eine prachtvolle Westerosi-Hochzeit vorzustellen. Auch um Sherlock Holmes und John Watson gibt es schon länger Gerüchte. Jedem Blick, jeder doppeldeutigen Aussage wird potenzielle romantische Bedeutung beigemessen. "Johnlock" heißt die Fankreation, die sich viele Seher wünschen.

Liebe in Zeiten der Walker und 90er-Jahre

Eine Zombieapokalypse mag einen zwar vor gewisse Herausforderung stellen, dem, was das Herz sich wünscht, entkommt man aber auch dann nicht. Besonders die Fans der Serie. Rick und Daryl von "The Walking Dead" sind einander schon länger in einer Bromance verbunden, doch eigentlich gehören Daryl und Carol unbedingt zusammen.



Und warum in "Dawsons Creek" alle Figuren in sämtlichen Konstellationen zusammengekommen sind, doch die zwei offensichtlich am kompatibelsten nicht, bleibt auch ein Rätsel. Jen und Pacey wären füreinander bestimmt gewesen – es gibt keinen Zweifel. Stattdessen geht Pacey jetzt mit der farblosen Joey durchs Leben.



thewalkingdead411 Hach <3

Als "Shipper" – abgeleitet vom englischen "Relationship" – bezeichnet man Serienfans, die sich mit fiktiven romantischen Beziehungen befassen. Petyr und Sansa, Chuck und Blair, Sherlock und Molly, Quinn und Rachel, Xena und Gabrielle, Fox Mulder und Dana Scully – egal wie weit hergeholt oder schon längst durch anderweitige Beziehungen widerlegt, für seine "Shipping"-Wünsche muss man sich niemals schämen.



Wer gehört zu wem?

Egal wie unmöglich: Für welches potenzielle Serienpaar schlägt Ihr Herz? Und warum würde es so perfekt passen? Welches bereits bestehende Serienpaar ist eine Fehlkombination? (aan, 24.2.2017)