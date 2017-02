Politspitze, Startenor und die erste Dirigentin am Wiener Opernball

Lugners Gast Goldie Hawn war bereits Schnitzel und Torte essen

Wien – Der Rote Teppich für die 5.000 Gäste des 61. Wiener Opernballs ist bereits ausgelegt: Zum ersten Mal wird am Donnerstag unter der Organisation von Maria Großbauer der Höhepunkt des Faschings gefeiert. Eine Premiere gibt es auch in der Politik: Sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) besuchen den Ball erstmals in offizieller Funktion.

Erster Opernball für Van der Bellen

Für Van der Bellen, der in Begleitung seiner Ehefrau kommt, wird es überhaupt der erste Opernball sein. Staatsgast hat er keinen eingeladen. Bundeskanzler Kern, der ebenfalls mit seiner Frau kommt, ist hingegen ein versierter Opernballbesucher: Er hat das Fest bereits in seiner Zeit als ÖBB-Chef beehrt. Staatsgast hat auch er keinen.

Bei der Eröffnung wird heuer mit der Italienerin Speranza Scappucci erstmals eine Frau dirigieren. "Es ist eine große Ehre, die erste Frau zu sein, die die Opernballeröffnung dirigiert. Und es ist eine große Ehre, weil es in der Wiener Staatsoper ist", sagte sie gegenüber der APA. Höhepunkt der Eröffnung dürfte dann der Auftritt von Jonas Kaufmann sein. Der Startenor wird "La fleur que tu m'avais jetee" aus "Carmen" von Georges Bizet sowie "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Das Land des Lächelns" von Franz Lehar darbieten.

144 Debütantenpaare

Für die Eröffnungschoreografie des Jungdamen- und Herrenkomitees war erneut Ballprofi Roman Svabek zuständig. Der Tanzlehrer hat heuer gemeinsam mit den 144 Debütantenpaaren – darunter "Miss Austria" Dragana Stankovic und "Mister Austria" Philipp Rafetseder – die Polka "Künstler-Gruss" von Josef Strauß einstudiert. Die Choreografie ist Svabek zufolge "sehr lieblich und beschwingt". "Es wird sehr schön, viele Schwarz-Weiß-Wechsel, viele Opernzitate", erklärte der Zeremonienmeister. Am Ende überreichen die Herren den Damen schließlich eine silberne Rose in Anspielung auf die Oper "Der Rosenkavalier".

Die silberne Rose kommt nicht von ungefähr: Großbauer will heuer noch mehr die Oper selbst in den Mittelpunkt des Fests rücken. So steht schon der Blumenschmuck entsprechend im Zeichen der "Zauberflöte", aus dem Heurigen wird eine "Wolfsschlucht" aus dem "Freischütz", und weitere Motive aus diversen Opern sind quer durch das Haus verteilt.

Die Pressekonferenz mit Goldie Hawn in der Wiener Lugnercity startet um 13 Uhr.

"Pflegeleichte" Oscar-Preisträgerin

Richard Lugner wird heuer von der "sehr pflegeleichten" US-Schauspielerin Goldie Hawn begleitet. "Sie hat Golden Globe, sie hat Oscar, sie hat alles", freute sich der Baumeister im Vorfeld. Auf dem Boulevard hat Lugner allerdings glatte Konkurrenz: In einer einzigen Loge werden sich die Dschungelcamper Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess sowie Lugners Ex-Spatzi Cathy und die "Botox Boys" alias Arnold und Oskar Wess sowie Manager Helmut Werner manifestieren.

Welche Promis sonst noch kommen, war im Vorfeld unklar. Stardesigner Karl Lagerfeld hat zwar heuer die Tiara der Debütantinnen entworfen, selbst antanzen dürfte er aber nicht. Bestätigt ist der Besuch von Maler Gottfried Helnwein.

Rauchverbot im gesamten Haus

Schlechte Nachrichten gibt es für Raucher: Heuer herrscht im gesamten Haus Rauchverbot. Es werden aber beheizte Raucherzonen mit Bar-Service unter den Arkaden auf beiden Seiten der Staatsoper eingerichtet.

Eine weitere Premiere steht am Donnerstag an: Zum ersten Mal seit Jahren wird der Opernball wieder von einer Gegendemo begleitet, zu der in größerem Rahmen aufgerufen wird. Der Protest richte sich gegen ein "dekadentes Fest der Reichen", wie die Veranstalter – die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) und der Kommunistische Studentenverband (KSV) – bekannt gaben. Ziel der Demo ist aber nicht die Oper selbst, sondern das Omofuma-Denkmal.

Der ORF überträgt den Wiener Opernball rund drei Stunden live. Der Hauptabend in ORF 2 steht schon ab 20.15 Uhr ganz im Zeichen des Ballerereignisses und zeigt die Dokumentation "Der Wiener Opernball – Alles Oper". Als Moderatoren sind heuer wieder Alfons Haider, Mirjam Weichselbraun und Barbara Rett dabei, für die Kommentare sorgen Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. (APA, 22.2.2017)