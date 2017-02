Prölls Erbe wird verteilt

Der Waldviertler Ludwig Schleritzko wird Agrarlandesrat

St. Pölten – Geht es nach dem niederösterreichischen ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, dann ist alles nur "wilde Spekulation", was die personelle Aufstellung der Landesregierung bis zur im kommenden Jahr anstehenden Nationalratswahl betrifft. Viele Namen würden genannt, vom Namen Ludwig Schleritzko könne er allenfalls bestätigen, dass dieser auch genannt worden ist.

Tatsächlich dürfte nach den ÖVP-internen Verhandlungen aber feststehen, dass der Thayatal-Nationalparkdirektor Schleritzko nach dem Abgang des Landeshauptmanns Erwin Pröll die Agraragenden übernimmt, die bisher Landesrat Stephan Pernkopf geführt hat.

Fein austariertes Macht-Mobile

Pernkopf dagegen wird Landeshauptmannstellvertreter, was der parteiinternen Logik entspricht, dass der Landesvize dem Bauernbund zufällt (so war es Erwin Pröll in den zehn Jahren der Regierungszeit von Siegfried Ludwig 1981–1992), wenn der Chefsessel vom Arbeitnehmerbund ÖAAB besetzt wird, während unter einem Bauernbund-Landeshauptmann der ÖAAB die LHStv abgekürzte Position besetzt. So war Ludwig unter dem Bauernbündler Andreas Maurer ab 1969 der Vize, so war es die ÖAABlerin Johanna Mikl-Leitner im letzten Pröll-Jahr.

In ihrer künftigen Regierung versucht der Bauernbund möglichst viel Gewicht zu bekommen: Pernkopf soll als Stellvertreter das Finanzressort übernehmen – und am Mittwoch soll noch geklärt werden, welche anderen Agenden er aus dem Agrarreferat (etwa: Energie oder auch das populäre Feuerwehrwesen) in seine neue Funktion mitnimmt. Schleritzkos Ressort wäre dann auf Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt beschränkt, wie auf Bundeebene. (Conrad Seidl, 22.2.2017)