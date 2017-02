Banner mittlerweile wieder entfernt – Polizei sucht nach Verantwortlichen

Aktivisten haben am Dienstagnachmittag ein Transparent mit der Aufschrift "Refugees Welcome" an der Freiheitsstatue vor New York angebracht.

Das Spruchband wurde am Sockel der 93 Meter hohen Statue entrollt – und eine Stunde später von Sicherheitskräften wieder entfernt. Die Polizei sucht derzeit nach den Verantwortlichen. (red, 22.2.2017)