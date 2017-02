Milan Fashion Week: Wien-Touch und Nasenpiercings

foto: reuters/garofalo

Gar nicht so einfach bei einem Label wie Pucci, das vor allem mit Prints und Mustern aus den 1960ern in Verbindung gebracht wird. Giorgetti kam denn auch nicht umhin, Prints aus dem Archiv zu modernisieren und mit monochromen Kleidern in Violett, Eisblau oder Zitronengelb zu mischen.