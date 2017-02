Thiem besiegte in Rio de Janeiro Tipsarevic mit 6:4 und 7:5

Rio de Janeiro – Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, hat in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) in seinem Erstrundenspiel beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro den Serben Janko Tipsarevic in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5 besiegt. Das Turnier ist mit 1,44 Mio. Dollar (1,37 Mio. Euro) dotiert.

Gerald Melzer hatte zuvor seine Nennung für das Turnier krankheitsbedingt zurückziehen müssen, wie die Veranstalter am Dienstagabend auf Twitter bekannt gaben. Melzer wäre auf den Argentinier Guido Pella getroffen. (APA, 22.2.2017)