Tohono-O'odham-Indianer gegen Donald Trumps Mauerpläne

Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt, um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu stoppen. Anfang Februar verabschiedete die Stammesversammlung der Tohono O'odham eine Resolution, in der sie sich klar gegen den Bau einer Mauer auf ihrem Gebiet ausspricht.

Außerdem machen sich Stammesvertreter Sorgen um mögliche Auswirkungen des Trumpschen Mauerbaus auf die Sicherheitslage in ihrem Gebiet: "Wenn überall sonst eine Mauer errichtet wird, bei uns aber nicht, werden die Drogenkartelle alles hier über die Grenze zu bringen versuchen, sagte April Ignacio der New York Times .

Washington – Der Indianerstamm Tohono O'odham hat die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zwischen den USA und Mexiko kritisiert. "Wir unterstützen keine Mauer", sagte der Vorsitzende des Stamms, Edward Manuel, in einem am Dienstag veröffentlichten Video mit dem Titel

Weiterlesen

Trumps geplante Grenzmauer: Teuer, langwierig und umstritten

Link

New York Times: Border Wall Would Cleave Tribe, and Its Connection to Ancestral Land