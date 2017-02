Wir spielen "Horizon Zero Dawn": Im Ring mit Maschinen-Dinosauriern

Wir zeigen euch die traumhaft tödliche Zukunft der Menschheit – mit Gewinnspiel!

wirspielen >>> Abonniert uns auf Youtube

Es gibt nicht mehr viele Games, die ich nach einer zehrenden Testwoche noch weiterspielen möchte, doch an Guerilla Games' Open-World-Actionepos habe ich einen Narren gefressen. Diese post-post-apokalyptische Welt, die von gigantischen Maschinen-Dinosaurieren beherrscht wird, ist zu schön und zu aufregend, um sich jetzt schon von ihr zu trennen. Um von der gelungenen (!) Story nichts zu spoilern, zeigen wir euch in unserem Gameplay-Video die menschenfeindliche, offene Spielwelt, Kämpfe mit Stahlmonstern und wie man als Überlebenskünstlerin Aloy sonst noch eine Abreibung erhalten kann. Und während Grünschnabel Martin ziemlich eindrucksvoll Terrorvögel vom Himmel holt, darf ich mich mit Felsen zermalmenden Sandwürmern und Bullen herumschlagen.

Gewinnspiel

Abgesehen von unseren spielerischen "Meisterleistungen" haben wir noch ein ganz besonderes Zuckerl für unsere lieben Seher und Seherinnen: Wir verlosen ein Exemplar von "Horizon Zero Dawn" inklusive Artbook und Poster.

Um an der Verlosung teilzunehmen habt ihr folgende Möglichkeiten: 1) Schickt ein besonders nettes E-Mail mit dem Betreff "Horizon Gewinnspiel" an games@derStandard.at oder 2) abonniert unseren Youtube-Kanal WIRSPIELEN. Am besten natürlich beides! Über Shares auf Facebook und Twitter freuen wir uns natürlich ebenfalls! ;)

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 6.3.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.

(Zsolt Wilhelm, 25.2.2017)

"Horizon Zero Dawn" erscheint am 1. März ab 12 Jahren für PlayStation 4. UVP: 69,99 Euro.

FOLGT UNS