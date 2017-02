Drei Exemplare von "Halo Wars 2" zu gewinnen

Der GameStandard verlost das neue Strategiespiel für Xbox One und Windows-PC

Der GamesStandard verlost mit freundlicher Unterstützung von Xbox Österreich und THQ Nordic drei Exemplare des Strategiespiels "Halo Wars 2" – zweimal für Xbox One, einmal für Windows-PC.

Teilnahme

Um an der Verlosung teilzunehmen haben Sie folgende Möglichkeiten:

1) Sie schicken ein besonders nettes E-Mail mit der gewünschten Plattform (PC oder Xbox One) und dem Betreff "Halo Wars 2 Gewinnspiel" an games@derStandard.at oder 2) Sie abonnieren unseren Youtube-Kanal WIRSPIELEN. Am besten natürlich beides! Über Shares auf Facebook und Twitter freuen wir uns natürlich ebenfalls! ;)

Verlosung

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 28.2.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.

"Halo Wars 2" ist ab 12 Jahren für Xbox One und Windows-PC erschienen. UVP: 69,99 Euro.