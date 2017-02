Viele Einwanderer keine Biertrinker: Dürfte Pro-Kopf-Konsum drücken

Brau-Union-Chef: Bierkonsum 2016 in etwa gehalten

Wien/Linz – Die großen Bierbrauer haben voriges Jahr in Österreich ihre Bierverkäufe leicht angehoben. Damit habe man den Bierkonsum in etwa auf dem Niveau von 2015 halten können. Allerdings: "Viele Einwanderer sind keine Biertrinker, so dass es sein kann, das der Pro-Kopf-Konsum etwas rückläufig ist", sagte am Dienstag der Chef der marktführenden Brau Union Österreich, Markus Liebl.

Alkohol ist für gläubige Muslime tabu.

2015 haben die Österreicher mit im Schnitt 105 Litern Bier pro Kopf weiter einen der Welt-Spitzenränge gehalten. Branchenzahlen für 2016 gibt es erst in ein paar Wochen vom Brauereiverband. "Die Tschechen sind nach wie vor wesentlich stärkere Biertrinker", sagte Liebl heute bei seiner Jahrespressekonferenz. (APA, 21.2.2017)