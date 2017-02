IWF spricht von Fortschritten bei Verhandlungen in Griechenland

Hoffnung auf baldige Verständigung mit Geldgebern genährt

Berlin – IWF-Vize David Lipton hat die jüngste Zuversicht genährt, dass es bald zu einer Verständigung zwischen den Geldgebern und dem schuldengeplagten Griechenland kommt. "Es hat Fortschritte gegeben", sagte Lipton am Dienstag vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Blick auf die Gespräche in der Eurogruppe am Montag.

Der Internationale Fonds (IWF) wäre gerne in einer Position, Griechenland zu helfen. Lipton verwies aber auf die Standards und Voraussetzungen, die dafür beständen. Zudem komme es darauf an, die Glaubwürdigkeit des Fonds zu gewährleisten.

Der IWF hatte zuletzt mit einer Beteiligung am laufenden Hellas-Hilfspaket gezögert, weil er die griechische Schuldenlast als dauerhaft nicht tragfähig erachtet. (APA, Reuters, 21.2.2017)