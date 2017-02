Eurofighter: Strache sieht zuerst Staatsanwaltschaft am Zug

ÖVP zweifelt Sinnhaftigkeit eines parlamentarischen Aufklärungsgremiums an

Wien – Es ist ungewöhnlich, dass Heinz-Christian Strache positive Aspekte der Regierung hervorhebt. Der freiheitliche Parteichef lobt dennoch das Bekenntnis der Koalitionsparteien, die Aufarbeitung der Causa Eurofighter unterstützen zu wollen, und hofft auf einen Allparteienantrag für einen Untersuchungsausschuss.

Bis es aber zu diesem kommen soll, will Strache erst "neue Fakten und zusätzliche konkrete Verdachtsmomente kennen" – sonst würde das Untersuchungsgremium wieder zu einem "Affentheater verkommen", wenn sich Zeugen wegen laufender Ermittlungen der Aussage entschlagen würden, erklärt Strache Dienstagvormittag vor Journalisten. Deswegen warnt der Blaue vor einem "Schnellschuss" – ein Seitenhieb in Richtung des Sicherheitssprechers der Grünen, Peter Pilz, der kommende Woche im Nationalrat einen Antrag für den U-Ausschuss stellen will und den Text für das Einsetzungsbegehren noch dieser Tage an die anderen Fraktionen verschicken will.

Offenlegung der Strafanzeige gefordert

Strache hingegen sieht zunächst die Staatsanwaltschaft am Zug, will die Ermittlungen abwarten, damit eine "seriöse Aufklärung im Mittelpunkt steht". Außerdem fordert er von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Offenlegung der Strafanzeige gegen Airbus. Auf Nachfrage beteuert der Freiheitliche, dass es "nicht bedeutet, dass wir nicht zustimmen", er hoffe aber auf einen Mehrheitsbeschluss.

Wird ein Untersuchungsgremium eingesetzt, will Strache alle Beschaffungen des Verteidigungsministerium seit 2000 untersuchen, ebenso wie auch die Kasernenverkäufe – einen konkreten Verdacht erhob er dabei aber nicht.

Grüne zeigen Verständnis

Den Grünen-Sicherheitssprecher Peter Pilz irritiert die Zurückhaltung der Freiheitlichen bei dem von ihm angestrebten Eurofighter-U-Ausschuss nicht. "Die FPÖ hat nur etwas Selbstverständliches gesagt, nämlich dass sie sich das anschauen will", hielt er Dienstagfrüh fest. Es gehe um ein gemeinsames Verlangen, und daher sei es "auch Aufgabe der FPÖ, das genau zu prüfen".

Prüfen will auch die ÖVP: nämlich den Eurofighter-Vergleich des früheren Verteidigungsministers Norbert Darabos (SPÖ) aus dem Jahr 2007. Es sei "nicht verständlich, wie ein Deal, der die Republik nachweislich geschädigt hat, so lange unter Verschluss gehalten wird. Wir wollen volle Transparenz und eine Offenlegung des Darabos-Deals", forderte ÖVP-Generalsekretär Werner Amon. Das müsse oberste Priorität haben und bedürfe auch eines Bekenntnisses von Kanzler Christian Kern. Die Vertragspapiere seien, folgerte Amon, jedenfalls "zentral für die Definition des U-Ausschusses".

Hintergrund für den schwarzen Ärger: Man glaubt, dass der in der Causa Eurofighter höchst umtriebige Grüne Pilz den Vertrag vom Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt bekommen habe – der Rest der Republik aber nicht.

SPÖ und ÖVP sehen Opposition am Zug

Rund um den Ministerrat betonten Vertreter von SPÖ und ÖVP einmal mehr, dass das Einsetzen eines U-Ausschusses nun wichtig, aber Minderheitenrecht im Parlament sei – also vornehmlich Aufgabe von Blau und Grün. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder versicherte etwa: "Mir ist es wichtig, dass es diesen U-Ausschuss gibt." Im Kanzleramt zweifelte ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka aber offen die Sinnhaftigkeit eines neuen parlamentarischen Aufklärungsgremiums an, da die Staatsanwaltschaft ohnehin nun auch wegen Betrugs ermittelt, nachdem Verteidigungsminister Hans Peter Doskozils Ressort den Hersteller Airbus, früher EADS, angezeigt hat – unter anderem, weil der unter Schwarz-Blau vereinbarte Liefervertrag nie eingehalten werden konnte.

Immer wieder erklärte Lopatka auch, dass man derzeit keine neuen Vorhalte für einen "Darabos-U-Ausschuss" sehe – eine Drohgebärde in Richtung SPÖ, dass auch ihr früherer Verteidigungsminister Norbert Darabos möglicherweise die Causa Eurofighter noch verschlimmert habe, indem er veranlasste, dass die Stückzahl reduziert und Flugzeuge runtergerüstet werden.

Im Pressefoyer nach dem Ministerrat auf den Vorwurf angesprochen, dass die anderen Parteien den Darabos-Vergleich von 2007 nicht kennen, verwies Kanzler Christian Kern (SPÖ) darauf, dass Doskozil einem etwaigen Eurofighter-U-Ausschuss alle Akten zur Verfügung stellen werde. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hielt den Journalistenfragen entgegen, dass man niemandem etwas unterstelle, aber Pilz die Vergleichsdokumente nur aus dem Ministerium haben könne. Man habe Pilz den Vergleichsvertrag "selbstverständlich nicht gegeben", betonte dagegen Doskozils Sprecher gegenüber der APA.

Die Grünen brauchen für den Ausschuss die Zustimmung der FPÖ, die sich zuerst grundsätzlich dafür aussprach, Pilz jetzt aber noch zappeln lässt. Ob die SPÖ – auch ohne Koalitionspartner ÖVP – einem Ausschuss zustimmen würde? Schieder: "Das ist eine hypothetische Frage." Vizekanzler Mitterlehner betonte, man werde sich an einer Aufklärung beteiligen, aber die Regierungsparteien würden keinen U-Ausschuss einleiten. Lopatka gab sich für den Fall, dass die SPÖ allein bei dem Beschluss mitgehen könnte, wenn die FPÖ doch noch abspringt, auffallend selbstbewusst: "Das schließe ich aus!" (mte, nw, APA, 21.2.2017)