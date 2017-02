Live in der STANDARD-Redaktion: Martin Spengler und die foischn Wiener

Der Wienerlied-Sänger war mit seiner Band bei uns zu Gast

Dass man nicht unbedingt in Wien geboren und aufgewachsen sein muss, um dem Wienerlied samt seinem Blues, Soul und Jazz zu verfallen, das beweisen immer mehr Künstlerinnen und Künstler in der österreichischen Bundeshauptstadt. Vielmehr geht es um ein Lebensgefühl, eine Melancholie, eine Aufbruchsstimmung, die weit über die Stadtgrenzen hinausgetragen werden.

Martin Spengler und die foischn Wiener thematisieren ihr "Zuagrastsein" bereits in ihrem Bandnamen. Das neue Album "Ummi zu dia" ist soeben erschienen, live zu hören gibt's die Band unter anderem im März in Bludenz, Seekirchen und Neuhofen und im April zweimal in Wien.

Song #1: "Zaunbiaschtl"

derstandard.at Martin Spengler und die foischn Wiener sind: Martin Spengler (Gesang, Gitarre), Manuela Diem (zweiter Gesang), Manuel Brunner (Kontrabass) und Marie-Theres Stickler (Akkordeon).

Song #2: "Ummi zu dia"

Song #3: "In da Hechn"

(Gerald Zagler, Lukas Friesenbichler, Maria von Usslar, Jasmin Al-Kattib, 25.2.2017)