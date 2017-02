Schlafstörungen: Neurofeedback nicht besser als Placebo

"Die Studie zeigt, dass zwölf Einheiten Neurofeedbacktraining im Vergleich zu 12 Einheiten Pseudoneurofeedbacktraining keine besseren Effekte erzielt, was die Effektivität zumindest dieses speziellen Neurofeedbacktrainings im Frequenzbereich zwischen zwölf bis 15 Hertz für die Behandlung von Einschlaf- und Durchschlafstörungen speziell bei älteren Patienten massiv in Frage stellt", ergänzt Mitautorin Kerstin Hödlmoser.

Das Ergebnis der Untersuchung: Beide Gruppen profitierten gleichermaßen. Das ging zumindest aus den subjektiven Probanden-Berichten zur Schlafqualität hervor – unabhängig davon, ob ein echtes Neurofeedback-Training oder Pseudotraining absolviert wurde. "Die Studie zeigt, dass Neurofeedback mitunter reine Placebo-Effekte widerspiegelt. Die Testpersonen erleben Zuwendung, Vertrauen, es kümmert sich jemand um sie und ihre Probleme – darauf scheint es für einen besseren Schlaf anzukommen, nicht auf das Neurofeedbacktraining", so die Schlussfolgerung von Manuel Schabus, Studienleiter vom Centre for Cognitive Neuroscience der Universität Salzburg.

Bei der Salzburger Studie erhielten 30 Personen mit primärer Insomnie – eine Form der Schlafstörung , die weder auf eine organische noch auf eine psychiatrische Erkrankung basiert – zwölf echte Neurofeedback-Trainings-Sitzungen bzw. zwölf Sitzungen, in denen ihnen ein Neurofeedback-Training nur vorgespielt wurde: Es gab zwar ein EEG-Feedback, aber über ständig variierende Frequenzen. Der Unterschied zwischen dem echten und dem Placebo-Training war in der Untersuchung weder für die Probanden noch für die Wissenschafter erkennbar. Die Tests erstreckten sich über je zwei bis vier Wochen, mit je zwei Schlaflabornächten vor und nach den beiden "Behandlungen". Zwischen den beiden Interventionen lagen jeweils drei Monate.

Psychologen und Psychologinnen der Uni Salzburg überprüften nun die Neurofeedback-Effekte in einer klinischen randomisierten Placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie. Das heißt, es wussten weder die Testpersonen noch der Versuchsleiter, welche Gruppe ein echtes Neurofeedback-Training und welche das Placebo erhielt. Im Gegensatz dazu waren frühere Studien zu diesem Thema nur einfach verblindet, wie die Forscher betonen. Demnach wusste zwar nicht die Versuchsperson, in welcher Gruppe sie sich befanden, der Versuchsleiter aber schon.

Originalstudie:

Better than sham? – A double blind placebo-controlled neurofeedback study in primary insomnia. Erschienen in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins "Brain".

