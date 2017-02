Bankomaten: Gemeinden schießen bei zu wenig Abbuchungen Geld zu

Gemeindebundpräsident Mödlhammer ortet einen Trend zur Ausdünnung der ländlichen Infrastruktur auch bei Bankdienstleistungen

Wien/St. Peter im Sulmtal – Für Banken sind Bankomaten im ländlichen Raum durchaus ein Verlustgeschäft. Sie überlassen das Geschäft daher oft Anbietern aus dem Ausland, berichtet das Ö1-Morgenjournal und nennt den Fall einer steirischen Gemeinde, die davon betroffen ist. In Sankt Peter im Sulmtal in der Steiermark sperrte demnach Ende der 1990er-Jahre die örtliche Raiffeisenfiliale zu. Zehn Jahre habe man sich bemüht – so Bürgermeisterin Maria Skazel im ORF-Radio – wieder einen Bankomaten in die 1300-Einwohner-Gemeinde zu bekommen.

Vor drei Jahren hat man es geschafft: Die US-Firma First Data betreibt seither wieder einen Geldausgabeautomaten im Ort. Diese verlangt eine Mindestanzahl von 2000 Geldabhebungen. Die Gemeindebewohner schaffen aber nur knapp die Hälfte. Für jede fehlende Behebung zahlt die Gemeinde deshalb 40 Cent drauf. "Für das Jahr 2015 haben wir, glaube ich, 5000 Euro bezahlt an Kosten", rechnete Skazel vor. Solange man sich das leisten könne, will sie an diesem "Bürgerservice", das die Einwohner mit großer Freude angenommen hätten, festhalten.

Gemeindebundpräsident will gegensteuern

Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer will nun gegensteuern. Er will bei Ausschreibungen Banken bevorzugen, die zumindest einen Bankomaten im Ort lassen, sagt er im Morgenjournal. Er sehe nicht ein, dass Gemeinden für ihren Bankomaten in den Steuertopf greifen müssen. Banken hätten eben auch einen Versorgungsauftrag im ländlichen Raum. "Es kann nicht so sein, dass das große Geschäft nur in den Ballungsräumen stattfindet und der ländliche Raum vernachlässigt wird", so Mödlhammer.

Mödlhammer will nun bei der Vergabe von Geldleistungen die Nahversorgung als Kriterium hineinnehmen. Bei der Ausschreibung für Kredite oder Anlagen sollen Banken bevorzugt werden, die einen Bankomaten im Ort lassen. Sie sollen "Pluspunkte" erhalten, so Mödlhammer. (red, 21.2.2017)