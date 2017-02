"Choose Me, Work Better": EtatMaus im Jänner geht an Eizo

User kürten wieder die beste Onlinekampagne auf derStandard.at – Platz zwei für Nagarro vor Mass Response Service

Wien – Die EtatMaus geht im Jänner an Eizo Europe. Die User von derStandard.at wählten das Billboard für den Screen EV2456 mit der Botschaft "Choose Me, Work Better" zur besten Online-Kampagne des Monats. Entwickelt wurde sie von der Kreativagentur Butter, die Mediaplanung übernahm Maxus Media Communications.

Auf Platz zwei kommt die Promotion für Nagarro, Double-M Madeleine Mitrovic war als Kreativ- und Mediaagentur dafür zuständig.

Den dritten Platz holt sich Mass Response Service, die Kreation für den "Spusu"-Skyscraper neben dem Forum und auch die Mediaplanung übernahm der Kunde direkt. (red, 21.2.2017)