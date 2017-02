Salmonellen könnten den Untergang der Azteken besiegelt haben

"Das ist womöglich der erste genetische Nachweis des Krankheitserregers, der nach der europäischen Kolonisation das Massensterben der einheimischen Populationen verursacht hat", kommentierte der Genetiker Hannes Schroeder vom Naturhistorischen Museum Dänemarks, der selbst nicht an der Studie beteiligt war, die Ergebnisse in "Nature News". Nachsatz: "Das ist eine supercoole Studie." (dare, 21.2.2017)

Bei einem kleinen Prozentsatz der Infizierten kommt es allerdings zu keinem Krankheitsausbruch – der Erreger könnte also theoretisch unbemerkt von Spaniern nach Mexiko eingeschleppt worden sein. Übertragen wird Paratyphus durch Fäkalien. Der zivilisatorische Zusammenbruch während der spanischen Eroberung dürfte die Bedingungen für eine massenhafte Verbreitung stark begünstigt haben, so Krause und Kollegen.

In weiterer Folge konnten die Forscher das Genom eines Salmonellenstammes rekonstruieren, der noch heute existiert: Salmonella Paratyphi C, ein Erreger von Paratyphus. Diese Krankheit geht mit anhaltendem hohen Fieber, schweren Durchfällen und Hautausschlägen einher. Unbehandelt führt Paratyphus heute bei zehn bis 15 Prozent der Erkrankten zum Tod.

Forscher um den Evolutionsgenetiker Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena sequenzierten nun die DNA aus Zähnen von 29 Menschen, die während der Epidemien im südmexikanischen Hochland bestattet wurden. Dabei stießen sie auch auf Spuren von bakterieller DNA. Wie Abgleiche in modernen Datenbanken zeigten, dürften sie von Salmonellen stammen.

Allein zwischen 1545 und 1576 rafften zwei Krankheitsausbrüche schätzungsweise sieben bis 18 Millionen Menschen in Mexikos Hochlandregionen dahin. Welche Krankheit sich zu diesen fatalen Epidemien entwickelte, ist nach wie vor umstritten. Einigkeit herrscht lediglich darüber, dass die Europäer sie eingeschleppt haben dürften.

Link

Nature News: "Collapse of Aztec society linked to catastrophic salmonella outbreak"

Abstract (preprint)

Salmonella enterica genomes recovered from victims of a major 16th century epidemic in Mexico